Tras regresar a la senda del triunfo ante los Xolos de Tijuana, Veljko Paunovic habló en conferencia de prensa con los medios de comunicación.

Más allá del complicado juego que atravesó el Guadalajara en el Estadio Akron, la atención se la llevó por completo el tema de Isaac Brizuela.

El apodado “Conejito” se robó los reflectores al inicio de la semana al hablarse muchos rumores de su entorno, pues se hablaba de que ya no entraba en planes del cuerpo técnico.

El interés de Grupo Pachuca y Toluca por los servicios del jugador ya eran en serio, según dichos acontecimientos; sin embargo, Paunovic los disipó por completo.

“Yo no quiero que se vaya ‘Cone’ y lo dejo muy en claro: contamos con él al 100 por ciento. Queremos que recupere su nivel y luego le gane el puesto al siguiente que está allí. Es pura competencia”.

Además, resaltó que siempre ha sido prioridad del club mantenerlo y ni siquiera les pasó por la cabeza el plantearse su partida.

“Nunca ha sido ni siquiera una cuestión. De verdad: no se crean películas. Ahora sí él se coge las maletas y se va, eso yo no lo puedo parar, pero ese no es el caso”.