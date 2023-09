CDMX.- Previo al Clásico Nacional ante América, el futbolista de Chivas, Roberto ‘Piojo’ Alvarado aceptó que no le gusta el ‘Día de Medios’, confesando que se perdió el cumpleaños de su esposa.

Para ‘Piojo’ Alvarado antes “eran otros tiempos” sin el VAR y sin el ‘Día de Medios’, señalando que antes solo era el partido de futbol.

“Personalmente no me gusta que sea este Día de Medios, te hacen venir dos días antes; me voy a perder el cumpleaños de mi esposa por estar acá, no la he visto en dos semanas y personalmente, no me gusta”, declaró.