Graban al dueño de Chivas, Amaury Vergara, en estado de desesperación en el partido ante Mazatlán; Faitelson asegura que Chivas está en la "mediocridad" y Carlos Guerrero pidió "que se vayan todos".

CDMX.- Durante el partido entre Chivas y Mazatlán, el dueño del equipo, Amaury Vergara fue captado en estado de desesperación; tras el duelo, David Faitelson aseguró que el Rebaño se encuentra en la “mediocridad” y Carlos Guerrero ‘Warrior’ pidió “que se vayan todos”.

Francisco Ángel de TUDN captó el palco en el que se encontraba Amaury Vergara y su reacción de desesperación, cuando cayó el segundo gol de Mazatlán; también, con el 3-0 en contra, el Presidente del equipo no pudo ocultar su decepción.

Triste lo que le pasa a Chivas.

El video completo pic.twitter.com/XaSxU8Z3x4 — Francisco Angel (@franciscoangel1) September 27, 2023

El escándalo de la supuesta ‘alineación indebida’ no distrae de la mediocridad de Chivas. Paunovic y sus futbolistas se han extraviado, la crisis es evidente y profunda”, escribió Faitelson.

En otras publicaciones, el analista de ESPN aseguró que “Chivas no puede reclamar lo que no ganó en la cancha”, apuntando que Mazatlán cometió “alineación indebida”, debido a que el futbolista José Esquivel tenía cinco tarjetas amarillas, pero la Comisión Disciplinaria falló a favor del equipo de Sinaloa.

¡Qué se vayan todos! ¡Todos! Que solo se quede Pauno y Hierro para reestructurar esto, porque me parece que a los futbolistas del Guadalajara les está quedando grande la camiseta; no son conscientes de la institución que están representando”, declaró ‘Warrior’.

Triste lo que le pasa a Chivas.

El video completo pic.twitter.com/XaSxU8Z3x4 — Francisco Angel (@franciscoangel1) September 27, 2023

El comentarista de Azteca Deportes señaló que los futbolistas de Chivas le hacen pensar “que no quieren al entrenador”, criticando que no hay líderes en el equipo actual e incluso recomendó jugar con el equipo Sub-20 o la Sub-17, asegurando que lo peor no sería que perdieran.

"Que se vayan todos, que solo se queden Paunović y Fernando Hierro"@CARLOSLGUERRERO analiza la situación que atraviesa Chivas en el Apertura 2023.#Chivas pic.twitter.com/j448soZxfo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 27, 2023

La mesa no borra la cancha”, escribió Martinoli.

En los últimos cinco partidos, Chivas ha perdido cuatro y solo ha hecho un punto de 15. El siguiente domingo 1 de octubre, el Rebaño enfrentará a Toluca en el estadio Nemesio Diez a las 5:20 de la tarde.