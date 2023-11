SOCCER/FUTBOL NADA, COMO ESTE JUEGO Artistic composition of Javier Hernandez of Chivas, before the Clasico of mexican soccer between America and Guadalajara, to be held this week end./Composicion artistica de Javier Hernandez de Chivas, antes del clasico del futbol mexicano entre America y Guadalajara, a celebrarse este fin de semana. 30 March 2010. MEXSPORT/FOTOARTE